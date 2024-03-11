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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لضيافة رمضان.. حضري تشيز كيك بالشوكولاتة والبندق اللذيذة

تشيز كيك
تشيز كيك

تعتبر حلوى تشيز كيك من أشهر الحلويات الشهية واللذيذة التى يقبل على تناولها الكثيرون ، وتتميز بتعدد طرق تحضيرها ،لذا نقدم لكي طريقة تحضير تشيز كيك البندق والشوكولاتة بمكونات سهلة وبسيطة .
 

طريقة عمل تشيز كيك بالشوكولاتة والبندق

المقادير

قاعدة التشيز كيك.


 

250 جرام بسكوت .


 

75 جرام زبدة مذابة.


 

للفيلينج

300جرام جبنة كريمي.

 

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

 

125 جرام شوكولاتة قابلة للدهن.

 

100 جرام سكر بودرة.

 

300 مل كريمة مخفوقة.

 

20 جرام جيلاتين مذوب فى ماء.

 

75 جرام بندق محمص مفروم خشن.


 

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حلوى لرمضان.. طريقة عمل تشيز كيك بقمر الدين

طريقة التحضير 

القاعدة

- يخلط بسكويت وزبدة ثم يفرد الخليط في قاع البيركس وتدخل الفرن لمدة 5 دقائق حتى تتماسك.

للفيلينج

- تخلط جبنة كريمي وشوكولاته قابلة للدهن وسكر بودرة وفانيليا ثم يضاف الجيلاتين.

- والبندق والكريمة المخفوقة وتقلب باليد.

- يوضع الفيلينج على القاعدة ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك.

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زي الجاهزة.. طريقة عمل تشيز كيك بالأناناس وجوز الهند

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