زي الجاهزة.. طريقة عمل تشيز كيك بالأناناس وجوز الهند

تشيز كيك من الحلويات المفضلة لدى الجميع وتتعدد طرق تحضيرها وحشواتها، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل تشيز كيك بالأناناس وجوز هند بالخطوات.

طريقة عمل تشيز ميك بالأناناس وجوز الهند

المقادير

جبن كريمي : 500 غراماً (سائل)

أناناس : 400 غراماً (معلب / مقطع / مصفى)



سكر : ثلثان الكوب

حليب جوز الهند : نصف كوب

البيض : 3 حبات

- بسكويت : 250 غراماً (بسكويت جوز هند / مكسر)



- الزبدة : 130 غم (مذوبة)

- جوز الهند : حسب الرغبة (مبشور ومحمص / للتقديم)



طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب تشيز كيك متحرك الجوانب بالقليل من الزبدة.

افرمي البسكويت في محضر الطعام حتى يصبح كالفتات، ثم أضيفي الزبدة الذائبة وافركي المكونات جيداً حتى تتجانس.

ضعي خليط البسكويت والزبدة في القالب ووزعيه بالتساوي، واضغطي عليه بيديكِ، ثم أدخليه إلى الثلاجة حتى يبرد لحوالي 40 دقيقة.



لتحضير الحشو:

اخفقي الجبن مع السكر بإستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح مزيج ناعم القوام، ثم أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق بعد كل إضافة.

أضيفي حليب جوز الهند، واخفقي ليتجانس، ثم أضيفي الأناناس وقلبي جيداً.

اسكبي مزيج الحشو فوق طبقة البسكويت، وضعي الصينية على صاج الفرن واخبزيه لحوالي ساعة.

أطفئي الفرن، واتركي الصينية حتى تبرد في الفرن، ثم ضعي التشيز كيك في الثلاجة ليلة كاملة.

انثري جوز الهند المحمص على الوجه، ثم قطعيه وقدميه بارداً.