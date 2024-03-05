الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حلوى لرمضان.. طريقة عمل تشيز كيك بقمر الدين

تشيز كيك قمر الدين
تشيز كيك قمر الدين

يعتبر تشيز كيك من أشهر الحلويات الشهية واللذيذة التى يقبل على تناولها الكثيرون كبارًا وصغارًا، وتتميز بتعدد وصفاتها باختلاف مكوناتها، لذا نقدم لكِ طريقة تحضير تشيز كيك قمر الدين بمكونات سهلة وبسيطه.


 

طريقة عمل تشيز كيك بقمر الدين

المقادير

كنافة محمرة

كريمة مخفوقة 

قشطة 

فانيليا 

مهلبية قمر الدين 

 

للتقديم

قمر الدين قطع

بندق محمص 

 

طريقة التحضير 

- في طبق التقديم توضع الكنافة

- تخلط القشطة مع الكريمة والفانيليا

- ويضاف الخليط فوق الكنافة

- ثم يضاف قليل من مهلبية قمر الدين

- ويزين الطبق بقطع قمر الدين والبندق ويقدم

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