الغيابات تضرب صفوف المصري قبل مواجهة زد بالدوري

تأكد غياب ستة لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في المباراة التي ستجمع بنظيره فريق زد ضمن منافسات مسابقة دوري نايل.

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وتضم قائمة الغيابات التونسي فخر الدين بن يوسف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة ، بالإضافة لنجم الدفاع باهر المحمدي المصاب بجزع بالأربطة الخارجية للكاحل والركبة ، والحارس الصاعد أحمد ياسر المصاب بكسر في عظام المشطية الثانية لليد اليمنى والجزائري عبد الرحيم دغموم الذي يستكمل حاليا برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ،بالإضافة للثنائي ايزي ايميكا ومحمد دبش اللذين يخضعون حاليًا لبرنامج مكثف لاستكمال جاهزيتهم البدنية والفنية بعد العودة من الإصابة.

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي بنظيره زد في التاسعة والنصف مساء غدا الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.