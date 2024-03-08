حظر دخول التابلت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حظر دخول التابلت والهاتف المحمول في لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن اصطحاب الطالب التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 يعرضه لعقوبة الغش الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقية وليست إلكترونية حتى يحتاج الطالب لاصطحاب التابلت داخل اللجان.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2023 للمواد غير المضافة للمجموع، يوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات الامتحان في مادة الديناميكا.

وتجرى امتحانات الثانوية بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك"، مثل العام الماضي، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم الخاصة بكل مادة أثناء انعقاد اللجان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة هذا العام على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وما لا يزيد عن 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة.

وتختار أسئلة الامتحانات من بنك الأسئلة ولكن يتم مراجعتها من قبل لجنة متخصصة لضمان تطبيق المواصفات المحددة، وضمان عدم تكرار الاسئلة أو تشابه الإجابات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تراعى امتحانات الثانوية العامة 2024 المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية عند وضع الأسئلة.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على أن تكون محددة واضحة وغير قابلة للتأويل.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى ضرورة مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأكد وزير التربية والتعليم تشديد الإجراءات خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى العمل على ضبط منظومة المرحلة الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي، وعلى رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تقسيم نسب الأسئلة إلى: 30 في المائة للعمليات البسيطة و40 في المائة للعمليات المتوسطة و30 في المائة للمستويات العليا.