عاجل
طقس معتدل في أغلب المحافظات وأمطار خفيفة في تلك المناطق
الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

حظر دخول التابلت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حظر دخول التابلت والهاتف المحمول في لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. 

ضوابط تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

30% أسئلة مستويات عليا في امتحانات الثانوية العامة 2024

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن اصطحاب الطالب التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 يعرضه لعقوبة الغش الإلكتروني. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقية وليست إلكترونية حتى يحتاج الطالب لاصطحاب التابلت داخل اللجان. 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2023 للمواد غير المضافة للمجموع، يوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع. 

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات الامتحان في مادة الديناميكا. 

وتجرى امتحانات الثانوية بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك"، مثل العام الماضي، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم الخاصة بكل مادة أثناء انعقاد اللجان. 

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة هذا العام على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وما لا يزيد عن 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة. 

وتختار أسئلة الامتحانات من بنك الأسئلة ولكن يتم مراجعتها من قبل لجنة متخصصة لضمان تطبيق المواصفات المحددة، وضمان عدم تكرار الاسئلة أو تشابه الإجابات. 

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي. 

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تراعى امتحانات الثانوية العامة 2024 المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية عند وضع الأسئلة. 

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على أن تكون محددة واضحة وغير قابلة للتأويل. 

ونبه وزير التربية والتعليم إلى ضرورة مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأكد وزير التربية والتعليم تشديد الإجراءات خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى العمل على ضبط منظومة المرحلة الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي، وعلى رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تقسيم نسب الأسئلة إلى: 30 في المائة للعمليات البسيطة و40 في المائة للعمليات المتوسطة و30 في المائة للمستويات العليا.

مواد متعلقة

آخر فرصة للتقديم في وظائف جامعة بيشة السعودية

ضوابط تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التربية والتعليم يوقع مذكرة تفاهم مع ألمانيا لتعزيز التعاون

توقيع بروتوكولات تعاون تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى

وزير التعليم العالي يشهد انطلاق المُلتقى القمي للمبادرات الطلابية

استراتيجية التعليم العالي تهدف إلى تحقيق التكامل مع مؤسسات الإنتاج

رئيس جامعة القاهرة: نحن على مشارف جامعات الجيل الخامس

إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى من تحت قبة جامعة القاهرة

الجريدة الورقية