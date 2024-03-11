جامعة العريش تكرم المشاركين في البرنامج القومي لخلق مجتمع شبابي

كرم الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش الطلاب المشاركين ببرامج مميزه في هاكاثون شباب الجمهورية الجديدة والذى شارك فيها 6 جامعات مصرية وهم ( جامعة القاهرة – جامعة الاسكندرية – جامعة جنوب الوادي – جامعة الزقازيق – جامعة طنطا – جامعة العريش ) بالاضافة الى اكاديمية الفنون لفوزهم في المرحلة الثالثة بعشرة برامج مميزة و تأهيلهم للمرحلة القبل النهائية بحضور الدكتور عبدالمقصود عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وجدير بالذكر أن برنامج هاكاثون شباب الجمهورية الجديدة مسابقة مصممة للشباب المبرمجين و غير المبرمجين لتقديم حلول تقنية وتكنولوجية مبتكرة للتحديات من اجل تحفيذ الشباب على مشاركة افكارهم والتسابق لتقديم الحلول والمقترحات التى تخدم واقعهم اليومي وتقديم الحلول التقنية والتكنولوجية لخدمة مجتمعهم ومصرنا الحبيبة

كما تقدم رئيس الجامعة بجزيل الشكر والعرفان لابنائة الطلاب والقائمين على البرنامج والمهندس محمد ابو حطب مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة لتمثيل الجامعة بصورة مشرفة

وفي كلمة سيادته قال فيها ان هذا البرنامج يخلق مجتمع شبابي ابتكاري عن طريق تحفيز دورهم على مشاركة أفكارهم والتسابق لتقديم الحلول والمقترحات التي تخدم واقعهم اليومي والمساهمة معهم في توظيف الحلول التقنية والتكنولوجية لخدمة مصرنا الحبيبة.

