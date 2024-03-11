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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أمريكا تتصدر إنتاج النفط عالمياً للعام السادس

النفط
النفط

 قالت إدارة معلومات الطاقة في بيان، اليوم الاثنين، إن إنتاج الخام الأميركي من النفط يتصدر العالم للعام السادس على التوالي بمتوسط ​قياسي يبلغ 12.9 مليون برميل يوميا.

 

النفط

 

وأضافت أن إنتاج النفط الخام الأميركي سجل في ديسمبر مستوى قياسيا شهريا جديدا بلغ أكثر من 13.3 مليون برميل يوميا.

 

وأردفت إدارة معلومات الطاقة "أنتجت الولايات المتحدة من النفط الخام أكثر من أي دولة في أي وقت في السنوات الست الماضية، وفقا لإحصاءاتنا للطاقة الدولية".

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن دولة أخرى ستكسر الرقم القياسي قريبا.

 

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اسعار النفط تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي

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أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 83.35 دولار للبرميل

 

أسعار النفط 

 

أسعار النفط 

 

أما في السعودية، فقد أمرت الحكومة في يناير شركة أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميا، أي أقل مليون برميل يوميا من الهدف المعلن في عام 2020.

 

وانخفض خام برنت القياسي العالمي اليوم الاثنين، متراجعا عن 82 دولارا للبرميل، مع إضافة المخاوف الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وروسيا للمخاوف الأخرى المتعلقة بتراجع الطلب في الصين.

 

وفي الآونة الأخيرة، اتفق أعضاء أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا على تمديد خفض إنتاج النفط طوعيا 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، مما يوفر دعما إضافيا للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.

 

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