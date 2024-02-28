أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 83.35 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-2-2024، متأثرة بزيادة احتمالات تأجيل خفض معدلات الفائدة الأمريكية، وارتفاع مخزونات النفط الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا، أي 0.36% ليبلغ 83.35 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا لتسجل 78.59 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن تحالف "أوبك بلس" سيدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من عام 2024، لتوفير دعم إضافي للسوق، وربما قد يبقي التخفيضات لنهاية العام.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا في نوفمبر الماضي على تخفيضات طوعية، تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد قالت الثلاثاء، إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

وأظهرت مخزونات النفط الخام الأميركية زيادة قدرها 8.43 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، حسبما نقلت مصادر في السوق عن بيانات معهد البترول الأميركي.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 3.27 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 523 ألف برميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من دولار للبرميل، الثلاثاء، بعدما أفادت رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا (أوبك+) سيدرسون تمديد الخفض الطوعي للإنتاج في الربع الثاني.