ماذا بعد؟!

الإثنين 11/مارس/2024 - 08:44 م 3/11/2024 8:44:48 PM

ما بين روعة التنظيم وغياب مباراة يسودها الجوانب الفنية المتميزة للمنافسين، شهدت المملكة العربية السعودية، دربى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، هذه المسابقة الأعرق والأقدم فى تاريخ الكرة العربية التى يبلغ عمرها ما يزيد على مائة عام.

عوامل نجاح أى حدث رياضى وبالأخص فى كرة القدم تتلخص فى حسن التخطيط والإدارة الجيدة والتسويق وصولًا إلى المنافسة الشرسة لجميع الفرق المتنافسة على حصد لقب البطولة.

استاد الأول بارك فى مدينه الرياض بالمملكة العربية السعودية، هذا الصرح الرياضى الكروى العالمى، الذى كان بمثابة مرآة حقيقة للنجاح والتطور الذى وصلت إليه المملكة فى مجال المنشآت والبنية التحتية الرياضية، مما سيجعلها مقصدًا متميزًا فى استضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٦، الاستاد يتوافر به كل سبل التنظيم والخدمات الذكية والرقمنة، ارض الملعب والمدرجات التى جعلت من مباراة الأهلى والزمالك مذاقاً عالمياً.

التسويق لهذا الحدث المهم شىء ضرورى وأساسى لذا وجود رموز العالم والنخب الدولية الرياضية فى كرة القدم وحضورهم لمباراة الأهلى والزمالك سيجعل مسابقة كأس مصر فى نافذة أخرى من حيث جذب العديد من مشاهدين ومحبيين الساحرة المستديرة فى العالم أجمع لمشاهدة دربى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، لقد رأينا رونالدو نجم البرازيل والعالمى توتى نجم إيطاليا ومورينيو، كل هذا ظهور عالمى يليق بتاريخ كأس مصر والكرة المصرية.

وداعاً العامرى فاروق، لافتة عظيمة وهى تكريم رمز من رموز الرياضة المصرية العامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادى الاهلى السابق وتقديم درع تكريمى لشقيقة هو رسالة أن الرياضة فى مختلف دول العالم تتذكر دومًا الرموز الذين قدموا ويقدموا إسهامات بارزة فى تطوير الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

عمرو دياب و«بالحب اتجمعنا»، حفل ما قبل المباراة تجعلك توقن أنك على موعد مع نهائى لكأس أمم أوروبا، لكأس العالم.. إلخ من البطولات العالمية، استخدام تقنيات حديثة وعالمية فى احتفالية مبهرة، اختتمت فعالياتها بفقرة فنية لأحد رموز الفن المصرى الفنان عمرو دياب، يؤكد سمو العلاقات المصرية السعودية.

البث التليفزيونى والإخراج العالمى للمباراة واستخدام تقنيات جديدة وحديثة وعالمية فى تصوير المباراة، حيث رأينا الترويج لمدينه الرياض فى موسمها «موسم الرياض» من خلال المزج بين الملعب وشوارع مدينة الرياض، الترويج السياحى من الأحداث الرياضية، توجه العالم أجمع.

الجمهور هو المتنفس الحقيقى لمتعة كرة القدم، جماهير القلعة الحمراء والبيضاء تزين مدرجات استاد الأول بارك، الجماهير المصرية والجماهير السعودية معًا فى المدرجات لمشاهدة دربى الكرة المصرية الاهلى والزمالك.

للأسف رغم كل ذلك المباراة غاب عنها المهارات الفنية والتكتيكية والإثارة من الفريقين داخل البساط الأخضر، فلم نرَ إلا القليل جدًا من الهجمات الخطيرة على مرمى الفريقين، كنت أتمنى أن هذه المباراة يسودها أجواء الأهداف الكثيرة من المتنافسين لتحقيق المتعه الحقيقة والإثارة الفعلية.

لكن من مكتسبات المباراة مصطفى شوبير والثقة فى أدائه وأفشة وإمام عاشور من النادى الاهلى وعبدالله السعيد وناصر ماهر وزيزو من نادى الزمالك هؤلاء سيكونون أيقونة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

إلى شيكابالا نجم نادى الزمالك: أنت أسطورة فى تاريخ كرة القدم المصرية بشكل عام ونادى الزمالك بشكل خاص لا يصح الانفعال داخل أرض الملعب أنت قدوة إلى زملائك، نحن دوماً نطالب بالظهور اللائق للاعبى الأهلى والزمالك فى المباريات التى تجمعهم معاً.

طاقم التحكيم ظهور متميز وإدارة متقنة لفعاليات المباراة برئاسة حكم الساحة أندرسون دارونكو والمساعد الأول نيوزا إينيس باك والمساعد الثانى فابرينى بيفيلاكو والحكم الرابع: رودريجو بيريرا

وحكم رئيسى لتقنية VAR تشارلى ويندى وحكم مساعد لتقنية VAR: تيسلان كوستا ومراقب الحكام البرتغالى ڤيتور بييرا”.

هذا النجاح الخاص بنهائى بطولة كأس مصر هو ثمرة جهد للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والمهندس جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومجلس إدارة الاتحاد، فى تعاونهم المتميز مع الهيئة العامة للترفية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

تتويج النادى الأهلى باللقب هو تأكيد على قدرة الشياطين الحمر فى حصد الألقاب وحسم المباريات فى الدقائق الأخيرة والمتبقية، مهما كان الأداء لا يليق فروح الفانلة الحمراء حاضرة فى الدقائق الأخيرة.

فى نهاية مقالى أؤكد أن عودة العلاقات الطيبة بين مجلس إدارة الفريقين واللاعبين والجهاز الفنى من أعظم لحظات الرياضة المصرية فى الوقت الحالى، الود بين المجلسين قبل وبعد المباراة يدل أن الرياضة المصرية فى الوقت الراهن والقادم ستكون منافسة شريفة بين فريقين عظيمين دون خلافات أو مشاحنات.