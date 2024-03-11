قافلة بيطرية لجامعة الزقازيق بقرية عزبة البحر بالشرقية

نظمت اليوم الإثنين، كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية عزبة البحر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023 - 2024 وآليات الجامعة لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم، والدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية، وبمشاركة زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى و الدكتور محمد عبد الله غنيمى.

وخلال القافلة تم توقيع الكشف على ٩٦ حالة حيوانات، ١٦٩٥ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.