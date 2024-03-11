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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من جامع الأزهر

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من الجامع الأزهر

حرصا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، تقدم لكم بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، اليوم الاثنين، في الليلة الثانية من شهر مضان المبارك.

وتعد صلاة التراويح ودروسها الحدث الأبرز الذي ينظمه الجامع الأزهر كل عام بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، مع نقلها مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا، مع تنظيم «درس التراويح».

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ويحاضر فيه بالتعاون مع هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر الشريف، كما ينظم الجامع أداء صلاة التراويح بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا.
 

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