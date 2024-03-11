محافظ الوادى الجديد يستمع لمطالب المواطنين عقب صلاة التراويح

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بأداء صلاة التراويح الأولى من الشهر الفضيل بالمجمع الإسلامي الكبير بالخارجة، وسط جموع المواطنين من المصلين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب آداء الصلاة، هنّأ المحافظ المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك راجيًا من الله أن يعيده على شعب مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات. ثم التقى المواطنين واستمع لمطالبهم وقام بالتوجيه بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين بشأن السلع التموينية، يضم قطاعي التموين والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية الخمسة والتنسيق بين مديرية الأوقاف وأئمة المساجد لحصر الأسر الأكثر احتياجًا بكل حي؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواد التموينية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وتوفير شنط مواد تموينية مدعمة بسعر ٢٠٠ جنيه تصرف من فروع المصرية ماركت والمعارض الرمضانية.

وصرف ٢ كيلو سكر على مرحلتين لجميع الأفراد المسجلين بالبطاقات التموينية سواءً بطاقة خبز أو تموين.

ويقوم الري بالتنسيق مع صندوق استصلاح الأراضي بإعداد مقايسة لتبطين مسقى مياه بطول ٢ كم بمنطقة بئر (٥) بالمنيرة؛ لعدم إهدار المياه والحفاظ على حصة ري الزراعات بالمنطقة. على أن يقوم الصندوق بدفع القيمة المالية المطلوبة ويتم تحصيلها من المزارعين المستفيدين بالتقسيط.

كما وجه الزملوط بسرعة تكليف مركز الخارجة بسرعة طرح أراضي المتخللات بالمنطقة الحرفية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسليم وسرعة إنهاء اجراءات تسليم أراضي تقسيمات الشباب للمنتفعين بالقرى طبقًا للضوابط القانونية وزيادة كشافات الإنارة بمنطقة السبط الشرقي رفع أنقاض أحد المنازل المتهدمة بمنطقة زقاق حجاج حفاظًا على المواطنين.

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