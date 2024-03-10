الجامع الأزهر يقيم التراويح الأولى لرمضان بحضور قيادات الأزهر

وسط إقبال كبير..

أدى الآف المصلون اليوم أول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ- 2024م، فى رحاب الجامع الأزهر الشريف، بحضور فضيلة أ.د/محمد الضويني، وكيل الأزهر ، وعدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، حيث أجرى الجامع استعداداته المكثفة لاستقبال المصلين بالطاقة الاستيعابية الكاملة فى أروقته العريقة وصحنه الواسع، لتعود معه أجواء شهر رمضان وروحانياته وبركاته.

نقل المركز الإعلامى للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة الجامع الأزهر، كما يتم إذاعتها على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى والفضائية والناس، بالإضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.



وأمّ المصلين في الجامع الأزهر الليلة في صلاتي العشاء والتراويح؛ الشيخ محمد إسماعيل العَوَضي، كبير باحثين بمنطقة وعظ الدقهلية، بتلاوة حفص عن عاصم، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، براوية قالون عن نافع، والشيخ عادل محمود محمد، معلم القرآن كريم بمنطقة المنيا الأزهرية، براوية السوسى عن أبى عمرو البصري، والشيخ عيد كامل عراقي، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا، برواية الدوري عن الإمام الكسائي.

(20) ركعة يوميا، بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث

يقيم الجامع الأزهر صلاة التراويح طوال أيام شهر رمضان، بإجمالي (20) ركعة يوميا، بالجامع الأزهر وبمسجد مدينة البعوث الإسلامية، يعقبها درس علمي يومي، وعقد ملتقى فكري يومي بإجمالي (29) طوال الشهر، يحاضر فيها نخبة من علماء ووعاظ هيئة كبار العلماء، ومشيخة الأزهر الشريف، بجانب إقامة صلاة التهجد، بعدد (8) ركعات يوميا، بداية من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد كرمت أ.د نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ضمن احتفالية كبرى نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، برعاية أ.د نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة



أكدت أ.د نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر، أن للمرأة المصرية دورًا هامًا وحيويًا في مجالات الحياة كافة، والذي يسهم بشكل فاعل في تقدم المجتمع ورقيه، موضحةً أن الأم المصرية تمثل الركن الأساس لكل أسرة وهى المحرك الرئيس للتنمية، واللبنة الأساسية من لبنات المجتمع.



أعربت مستشار شيخ الأزهر عن سعادتها بهذه الاحتفالية، التي تعد وسيلة للتعبير عن الفخر، والاعتزاز بالمرأة المصرية صاحبة التاريخ ومسيرة الكفاح العظيمة التي يصعب حصرها ووصفها، موجهة التحية والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لدعمها الدائم للأنشطة والفعاليات الموجهة للمرأة المصرية والاعتراف بدورها الرائد في جميع المجالات.