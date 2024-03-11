رامز جاب من الآخر .. صالح أحمد السقا على باسم سمرة بـ "الكالون في السيفون".. فيديو

حلّ الفنانان أحمد السقا وباسم سمرة ضيفين في الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وحاول رامز جلال الصلح بين الفنان أحمد السقا وباسم سمرة بعد التصريحات المتبادلة التي هاجموا فيها بعضهما البعض، إذ وقفا أمام باب وسألا رامز جلال عن كلمة السر الخاصة بفتحه، ليخبرهما أنها “الكالون في السيفون”، ليفتح الباب على الفور بعد نطقهما بالعبارة.

وتزحلق الفنانين عبر ممر مطاطي ملتف ليصطدما ببعضهما البعض في حجرة، ليقول باسم سمرة لأحمد السقا: “ايه جابك هنا انت متفق معاه”، ويتبادلا الضحكات، فيما أطل رامز جلال فوقهما، قائلًا: “انت مقطعين بعض وأنا الوحيد اللي أقدر أصالحكم، مش انت يا سمرة اللي قولت إن السقا مش ممثل وموهبته مش قد كده"، ليرد سمرة: “كان يوم أسود لما قلت كده".

وعقب رامز جلال: “يبقى بتشتغلونا وأنا هوريكم ليتم تشغيل سير يحاول إيقاعمها معا”، وعن سؤال باسم سمرة عن تصريحه باقتطاع السقا مشاهد له في فيلم الجزيرة، يوضح: “مش عارف أنا قلت كده ازاي أنا كنت بستفزه”.

اتنين متخاصمين

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة وغيرهم.

برومو البرنامج

وطرحت قناة mbc مصر الإعلان الرسمي لبرنامجها الرمضاني 2024 بعنوان "رامز جاب من العالم الآخر". ويدعو مقدم البرنامج رامز جلال ضيوف البرنامج من نجوم الفن والرياضة والإعلام من العالم العربي.

وفي الإعلان الذي تبلغ مدته 120 ثانية، يظهر رامز جلال في بدلة حمراء كاملة، وبجواره "كلب" ومجموعة من الزواحف الأخرى من تماسيح وثعابين.

ويوضح الإعلان تفاصيل الخدع التي يتعرض لها ضحايا رامز جلال هذا الموسم، والتي تشمل نجوم الفن والرياضة بالإضافة إلى مشاهير العالم العربي.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.