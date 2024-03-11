إسرائيل: إطلاق 26 صاروخا من لبنان نحو الجليل الغربي والأعلى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، انطلاق 26 صاروخًا من لبنان نحو الجليل الغربي والجليل الأعلى، وذلك وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي لأول مرة منذ 3 أسابيع في إيلات

وفي سياق آخر، ذكر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، أن صفارات الإنذار بمدينة إيلات جنوبي البلاد انطلقت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وحسب روسيا اليوم، ذكرت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن "صفارات إنذار الغارة الجوية انطلقت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع في مدينة إيلات الإسرائيلية".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "أطلق صفارات الإنذار بمدينة إيلات جنوبي البلاد بشكل خاطئ و بعد تشخيص خاطئ من تهديد محتمل".

وكانت آخر مرة انطلقت فيها صفارات الإنذار بالمدينة في 22 فبراير.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، تعرض مروحية تابعة لقواته لأضرار أثناء عملية نقل برية، وإصابة 3 ضباط بجروح.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ157، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع، وارتفاع في حصيلة الضحايا مع دخول شهر رمضان.