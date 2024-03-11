الرئيس السيسى يهنىء الجالية المصرية المسلمة في رومانيا بحلول شهر رمضان المبارك



اعلن الدكتور عبدالله مباشر، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج برومانيا، أن السفير مؤيد الضلعى، سفير مصر برومانيا نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الجالية المصرية المسلمة فى رومانيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال السفير مؤيد الضلعى: “ اتشرف بأن أنقل وارسل لأعضاء الجالية المصرية المسلمة في رومانيا”.

وجاء نص التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى الجالية المصرية المسلمة في الخارج بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كالتالي:-

” الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم داعياً الله – عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يستجيب دعاءنا بأن يحفظ مصر الغالية وأن يعيده على شعبها بالخير واليمن والبركات".

واختتم: "أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، ولمصرنا الحبيبة المزيد من التنمية والرقي والازدهار وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية”.

السفير مؤيد الضلعي ينقل تهنئة الرئيس السيسى لأبناء الجالية المصرية المسلمة فى رومانيا



وأعرب السفير مؤيد الضلعى سفير مصر برومانيا واعضاء سفارة جمهورية مصر العربية في رومانيا، عن سعادتهم في هذه المناسبة لأبناء الجالية المصرية المسلمة فى رومانيا.



و تقدم الدكتور عبد الله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا، بالتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: “ بالاصالة عن نفسى ونيابة عن الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا اتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسى على تهنئة المعبرة والرقيقة فلم ينسى سعادته رغم مشاغله أبناء مصر من الجالية المصرية المسلمة برومانيا فى بمناسبة الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك”.



كما تقدم “ مباشر”، بكل التحية والشكر والتقدير للسفير مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية برومانيا، ونائب السفير المستشارة مروة شعير، والعقيد اركان حرب تامر بيبرس ملحق الدفاع المصرى برومانيا، والقنصل المستشار د .نادر شبل وجميع اعضاء السفارة المصرية برومانيا الذين يعملون من أجل نجاح الجاليه المصريه وتذليل كافه المعوقات التي تواجه الجاليه المصريه في رومانيا من خلال مد جسور التعاون والتفاهم والمحبه بين الجميع لتكون الجاليه المصريه نبراس مضىء ينير رومانيا وجعل كل فرد في الجاليه مثلا يحتذى به لمصر لتوضح للعالم كله مدي عظمه المصريين في كل مكان موجودين فيه من العالم.