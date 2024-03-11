موعد الإفطار.. أذان المغرب في مختلف محافظات الجمهورية

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إفطار اليوم الأول من شهر رمضان المعظم، إذ أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، و الإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.

وتنشر "الوفد" موعد أذان المغرب في مختلف محافظات الجمهورية.

موعد أذان المغرب في القاهرة:- ٦:٠١ م

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- ٦:٠٦ م

موعد أذان المغرب في مطروح:- ٦:١٧ م

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- ٥:٥٦ م

موعد أذان المغرب في العريش:- ٥:٥٠ م

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- ٥:٤٩ م

موعد أذان المغرب في الغردقة:- ٥:٥١ م

موعد أذان المغرب في أسيوط:- ٦:٠٢ م

موعد أذان المغرب في سوهاج:- ٦:٠٠ م

موعد أذان المغرب في الأقصر:- ٥:٥٦ م

موعد أذان المغرب في أسوان:- ٥:٥٦ م