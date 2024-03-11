بايدن: نكافح الإسلاموفوبيا ونعمل على الوصول إلى وقف إطلاق النار ورمضان كريم

أبرز تصريحات بايدن بحلول شهر رمضان

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة للمسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وخاصة أهل غزة الذين يستقبلون شهر الصيام تحت القصف واستمرار إطلاق النار دون هدنة إنسانية خلال الشهر الكريم.

ووفق لشبكة "سكاي نيوز"، أكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل جهودها لإيصال المساعدات لقطاع غزة المحاصر والعمل على التوصل لحل دائم لوقف إطلاق النار، واصفًا وضع غزة الآن بالمأسوي نتيجة حرب إسرائيل على فلسطين، قائلًا:"إن الولايات المتحدة "ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وجهت قواتنا العسكرية بقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات كبيرة من المساعدات..ونحن نقوم بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك الأردن".

"وأكد على استمرار العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع الإصرار على تسهيل المزيد من الطرق وفتح المزيد من المعابر لتوصيل المزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس".

بايدن:معاناة الفلسطينيين في رمضان في ذهني

وأعرب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفه جراء ما يحدث في غزة الآن وما وصل له الحال بشعبها والبنية التحتية وقال:" يأتي هذا العام في لحظة ألم هائل.. لقد تسببت الحرب في غزة في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني.. وقُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال.. وبعضهم أفراد من عائلات المسلمين الأمريكيين، الذين يشعرون بحزن عميق على أحبائهم الذين فقدوا اليوم".

وتابع:" قد شردت الحرب ما يقرب من مليوني فلسطيني؛ والعديد منهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى.. وبينما يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتناول طعام الإفطار، فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستكون في مقدمة أذهان الكثيرين.. إنه أمر في ذهني أيضا".

بايدن: سنواصل العمل على حل الدولتين بشكل دائم

وعن وقف إطلاق النار، قال بايدن :" "بينما نحصل على المزيد من المساعدات المنقذة للحياة في غزة، ستواصل الولايات المتحدة العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن، وسنواصل البناء نحو مستقبل طويل الأمد من الاستقرار والأمن والسلام.. ويتضمن ذلك حل الدولتين لضمان تقاسم الفلسطينيين والإسرائيليين لمعايير متساوية من الحرية والكرامة والأمن والازدهار.. وهذا هو الطريق الوحيد نحو السلام الدائم".

بادين يتطرق للكراهية ضد المسلمين

وأشار الرئيس الأميركي إلى حوادث الكراهية التي وقعت ضد المسلمين الأميركيين، قائلا:" هنا في الوطن، شهدنا تجددًا مروعًا للكراهية والعنف تجاه الأمريكيين المسلمين".

وأضاف:"إن كراهية الإسلام ليس لها مكان على الإطلاق في الولايات المتحدة، الدولة التي تأسست على حرية العبادة وبنيت على مساهمات المهاجرين، بما في ذلك المهاجرين المسلمين، وتعمل حكومتنا على أول استراتيجية وطنية على الإطلاق لمكافحة الإسلاموفوبيا وأشكال التحيز والتمييز ذات الصلة، لمواجهة الكراهية ضد مجتمعات المسلمين والسيخ وجنوب آسيا والأميركيين العرب، أينما وجدت، لا ينبغي لأحد أن يخشى أبدًا أن يتم استهدافه في المدرسة أو العمل أو في الشارع أو في مجتمعه بسبب خلفيته أو معتقداته".

رسالة بادين للمسلمين في أمريكا

وختم حديثه ببعث برسالة تهنئة إلى المسلمين في أمريكا وقال:"أرجو أن تعلموا أنكم أفراد ذو تقدير كبير في عائلتنا الأميركية.. إلى أولئك الذين يشعرون بالحزن خلال وقت الحرب هذا، أسمعكم وأراكم، وأدعو الله أن تجدوا العزاء في إيمانكم وعائلتكم ومجتمعكم.. ولجميع الذين يحتفلون ببداية شهر رمضان الليلة، أتمنى لكم شهرًا آمنًا وصحيًا ومباركًا..رمضان كريم".