إنريكي يوجه رسالة لكيليان مبابي "أتمني له الأفضل"

وجه المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان حيرمان، رسالة مثيرة للنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق، والذي ارتبط اسمه بالرحيل نهاية الموسم.

وبات كيليان مبابي علي ارتداء قميص نادي ريال مدريد في الصيف المقبل، بعدما اتفق الطرفان علي كافة التفاصيل لاتمام الصفقة التي تأخرت أكثر من مرة.

ومنذ رفض مبابي التجديد لفريق باريس سان جيرمان، اتخذ لويس إنريكي قراره بعدم الاعتماد علي اللاعب في تشكيلته الأساسية، أخرها مباراة الأمس أمام ريمس عندما ظل مبابي علي دكة البدلاء حتي شارك في اخر 15 دقيقية من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ووجه إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، رسالة إلى كيليان مبابي،وقال المدرب الإسباني : "لا يسعني إلا أن أتمنى الأفضل لمبابي في المستقبل، إنه لاعب مذهل وشخص رائع، أتمنى له الأفضل دائمًا فيما هو قادم".

ويستمر إنريكي، في سياسته بعدم الاعتماد على مبابي بشكل كلي في الفترة الماضية، تمهيدًا لرحيله المتوقع بنهاية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع باريس، وعدم توصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد.