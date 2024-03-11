ليتشي الإيطالي يطرد مدربه بعد الاعتداء علي مهاجم فيرونا

قرر نادي ليتشي الإيطالي اليوم الإثنين، الإطاحة بالمدرب روبرتو دافيرزا المدير الفني للفريق بعدما اعتدى بضربة رأس على توماس هنري لاعب فيرونا في المباراة التي جمعت الفريقين امس الأحد، وانتهت بخسارة ليتشي بنتيجة صفر/1، في الدوري الإيطالي.

ورغم اعتذر المدرب روبرتو البالغ من العمر 48 عاما عن تصرفه برسالة عبر حسابه الرسمي على شبكة "انستجرام"، لكنه نفى قيامه بنطح مهاجم فيرونا.



وأكدت وكالة الأنباء البريطانية أن هذا الاعتذار لم يكن كافيا لإنقاذ المدرب بل قررت إدارة النادي الإطاحة به بعد أقل من 24 ساعة من حدوث الواقعة.

وأعلن ليتشي في بيان رسمي اقالة المدرب كالتالي:

"بعد الأحداث التي وقعت بعد مباراة الفريق ضد فيرونا، نعلن إعفاء المدرب روبرتو دافيرزا من منصبه، ونوجه الشكر له ولجهازه المعاون على العمل الذي قام به".

وقبل هذا القرار، أدان نادي ليتشي تصرف مدربه، مؤكدا أن ما فعله دافيرزا يتعارض تماما مع مبادئ وقيم الرياضة.

وكتب دافيرزا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" "لقد أخطأت وأعتذر عما فعلته، هذا ليس أنا ولكن غلبني الانفعال والحماس، ولكنني لم أضرب لاعب فيرونا بالرأس".

وكرر المدرب الإيطالي "أرفض ما فعلته، وأعتذر لهنري والناديين والجمهور الإيطالي وحكام المباراة وفريقي والجهاز المعاون".