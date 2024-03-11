المركزي يمد تسهيل استيراد الأرز والفول العدس لمدة عام

أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100 في المائة على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة.

وقال البنك المركزي في كتاب دورى ارسل للبنوك بالإشارة إلى كتاب محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ 21 ديسمبر 2015 بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية والكتب الدورية اللاحقة له، وآخرها الكتاب الدورى المؤرخ 13 مارس 2023 بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2024

وقال المركزي "وفي ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين فقد تقرر مد فترة السماح لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2025.