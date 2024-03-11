أسعار الدولار تتراجع مقابل الجنيه بالبنوك بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

شهدت اسعار الدولار تراجعا مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 11-3-2024،بالينوك المصرية، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49 للشراء، 49.10 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ49.10 للشراء، 49.20 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى 48.95 جنيه للشراء، 49.05 جنيه للبيع، مقابل 49.10 جنيه للشراء، 49.20 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيه للشراء.

49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.03 جنيه للشراء.

49.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيها للشراء.

49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.95 جنيها للشراء.

49.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.25 جنيه للشراء.

49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيه للشراء.

49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

49 جنيه للشراء.

49.10 جنيه للبيع.