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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة حلوان الأهلية يشهد ختام دورة كرة القدم

ختام دورة كرم القدم
ختام دورة كرم القدم

احتفت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، بختام فعاليات دورة كرة القدم في نسختها الثانية، بمقر مركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان.

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جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف سيد عبد الله عطا، أمين عام جامعة حلوان الأهلية.

وشهد رئيس جامعة حلوان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، قبل إقامة المباراة النهائية التي تُوج فيها فريق "جول ديجرز Goal Diggers" بلقب البطولة.

رئيس جامعة حلوان يوزع الجوائز

وفي الحفل الختامي، قام رئيس جامعة حلوان بتوزيع الجوائز والميداليات والكؤوس والدروع على الفرق الفائزة، حيث شهدت البطولة تنافسًا بين 32 فريقًا مشكلة من طلاب الجامعة.

كما منح رئيس جامعة حلوان درع الجامعة لضيوف الشرف الكابتن محمود أبو الدهب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والكابتن محمد الصباحي، الحكم الدولي، تقديرًا لهم.

وأكد  رئيس جامعة حلوان أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لما لها من دور بارز في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان: "نحرص دائمًا على توفير البيئة المناسبة للطلاب لممارسة هواياتهم واكتشاف مواهبهم، ونشجعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة التي تساهم في تطوير قدراتهم وتنمية روح التنافس الشريف لديهم".

واختتم رئيس جامعة حلوان تصريحه مهنئًا الفرق الفائزة في دورة كرة القدم، مؤكدًا حرص الجامعة على الاستمرار في تنظيم المزيد من البطولات والفعاليات الطلابية المتميزة.


 

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