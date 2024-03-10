"سيكولوجية الإرهاب" ندوة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

أقيمت ندوة تثقيفية بكلية التكنولوجيا والتعليم في جامعة حلوان بعنوان "سيكولوجية الإرهاب والتطرف".

جاء ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، والدكتور مصطفى الطوخى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور أشرف ميمي، الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التبريد والتكييف بالكلية.

تفاصيل ندوة جامعة حلوان

وحاضر فى الندوة الدكتور علي سالم أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان مناقشا أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة التطرف والإرهاب.

وأشار إلى القيم الأخلاقية السائدة والأفكار التي تتضمنها منظومة التعليم، موضحا جهود الدولة المصرية في سبيل التصدي لمحاولات الإرهاب والتطرف.

وتطرق إلى تعريف الإرهاب والتطرف الفكري وكيفية الموازنة بين التفكير العقلي والعاطفة، وكيفية حماية النفس من التطرف وكيفية التكيف مع الأحداث الموجودة دون حدوث خلل معين ينبع من ارتقاء الإنسان بسلوكه وأفكاره ولابد من انتقاء المعلومات وتحليلها في العقل البشري قبل تنفيذها.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان أهمية الندوة للطلاب فهي تثري ثقافتهم وتوجههم نحو التفكير السليم.

وأفاد الدكتور مصطفي الطوخي وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن مثل هذه الندوات تسهم فى تهيئة نفسية الطالب للاعتماد على ذاته وتنمية قدراته بعيدا عن السيطرة الفكرية بكل أشكالها.

