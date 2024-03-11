همسات روحية
يا روائح رمضان عطِرى الكون، فما أعظم الشوق فكله كرم لكل الأمانى المعلقة فى طرف السماء وفى جيب الغيب وموثقة عند الله بيقين الإجابة، فوحده كفيل ليجعل القلب ربيعـاً ينبض سعاده وتفاؤل، سيبهرك التوقيت الربانى فى إنقاذك مما غرقت فيه، فى جبر قلبك مما كسرت منه، فى تعويضك عما خسرته، ستعلم أن الحكمة الإلهية فى التأخير ليست عقاباً لك بل جزاء لصبرك، وأن الحرمان لم يكن مقدمًا على العطاء ضدك، بل من لُطف الله بك، ستنعم وستعلم أن توقيت الله مثالى وتظن أنك حرمت والحق أنك رحمت، بلغنا الله وإياكم شهر رمضان، بقلب حى مشرق بنسمات رمضان، وأعاننا برحمته للوصول لمراضيه.