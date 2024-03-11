همسات‭ ‬روحية

يا‭ ‬روائح‭ ‬رمضان‭ ‬عطِرى‭ ‬الكون،‭ ‬فما‭ ‬أعظم‭ ‬الشوق‭ ‬فكله‭ ‬كرم‭ ‬لكل‭ ‬الأمانى‭ ‬المعلقة‭ ‬فى‭ ‬طرف‭ ‬السماء‭ ‬وفى‭ ‬جيب‭ ‬الغيب‭ ‬وموثقة‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬بيقين‭ ‬الإجابة،‭ ‬فوحده‭ ‬كفيل‭ ‬ليجعل‭ ‬القلب‭ ‬ربيعـاً‭ ‬ينبض‭ ‬سعاده‭ ‬وتفاؤل، ‏سيبهرك‭ ‬التوقيت‭ ‬الربانى‭ ‬فى‭ ‬إنقاذك‭ ‬مما‭ ‬غرقت‭ ‬فيه، فى‭ ‬جبر‭ ‬قلبك‭ ‬مما‭ ‬كسرت‭ ‬منه،‭ ‬فى‭ ‬تعويضك‭ ‬عما‭ ‬خسرته، ستعلم‭ ‬أن‭ ‬الحكمة‭ ‬الإلهية‭ ‬فى‭ ‬التأخير‭ ‬ليست‭ ‬عقاباً‭ ‬لك‭ ‬بل‭ ‬جزاء‭ ‬لصبرك، وأن‭ ‬الحرمان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مقدمًا‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬ضدك، بل‭ ‬من‭ ‬لُطف‭ ‬الله‭ ‬بك،‭ ‬ستنعم‭ ‬وستعلم‭ ‬أن‭ ‬توقيت‭ ‬الله‭ ‬مثالى‭ ‬وتظن‭ ‬أنك‭ ‬حرمت‭ ‬والحق‭ ‬أنك‭ ‬رحمت،‭ ‬بلغنا‭ ‬الله‭ ‬وإياكم‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬بقلب‭ ‬حى‭ ‬مشرق‭ ‬بنسمات‭ ‬رمضان،‭ ‬وأعاننا‭ ‬برحمته‭ ‬للوصول‭ ‬لمراضيه‭.‬‮ ‬