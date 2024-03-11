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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسى تغادر  للمشاركة في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW68"

مايا مرسي
مايا مرسي

غادرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مصر، متوجهة الى نيويورك،  على رأس وفد مصر، للمشاركة في فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده "CSW68" حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.

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ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة جمهورية مصر العربية خلال الجلسة الافتتاحية،  فضلًا عن مشاركتها ووفد مصر المرافق لها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام على هامش الدورة الحالية  بالأمم المتحدة.

 

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