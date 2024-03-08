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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسى تهنئ سيدات مصر بيوم المرأة العالمى.. وتؤكد: المرأة المصرية أيقونةٌ للنجاِح والكفاِح 

الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، التهنئة للمرأة المصرية، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمى ، والذى يتزامن الاحتفال يوم 8 مارس من كل عام .

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وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية موجهه التهنئة للمرأة المصرية بهذه المناسبة :المرأةُ المصريةُ هى أيقونةٌ للنجاِح والكفاِح  وِهَى رمُز القوةِوالمثابرة والتحدِىِ .

وتابعت الدكتورة مايا مرسى : المرأة المصرية أصُل حكاية الوطن، والعاشقةُ لترابه، والـُمدافعةُ عنهُ حتى النخاع.. كُّل عاٍم وكُّل امرأٍة مصريٍة عظيمٍة بخٍير

 

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