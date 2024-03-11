رئيس بلدية المحلة يعلق على قائمة منتخب مصر

علق مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، على اختيارات المدرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، والتي أعلنها بالأمس الأحد.

وأكد الشامي على أمنياته الكبيرة بالتوفيق للجهاز الفني للفراعنة تحت قيادة الثنائي حسام وإبراهيم حسن خلال الفترة المقبلة.

تصريحات الشامي

تحدث الشامي في تصريحات تلفزيونية على اختيارات حسام حسن، حيث قال: "بالتأكيد أرغب في أن يحالف التوفيق حسام وإبراهيم، كما أن لدي ثقة كبيرة في تحسن مستوى منتخب مصر تحت قيادتهما، لأنه كان ينقصنا الحماس في الملعب، وإن شاء الله يُحققون ما يريده الشعب المصري".

بينما شدد على أن حسام أشرف يضع الانضمام للمنتخب المصري الأول لكرة القدم كهدف له، خاصة وأنه يمتلك إمكانيات كبيرة.

وتابع: "مهاجم الفريق سيبحث عن تقديم السعي والاستمرار في التواجد ضمن قائمة منتخب مصر، كما أنني أرى أن انضمام اللاعب من الطبيعي أن ينضم اللاعب خاصة وهو هداف الدوري، لكننا داعمون لاختيارات حسام حسن وعندنا ثقة بهم جميعًا".

وكان حسام حسن قد أعلن عن قائمة منتخب مصر، والتي جاءت كالتالي:

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.