جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان.. 4 مواجهات ساخنة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 4 مباريات من العيار الثقيل خلال شهر رمضان، وذلك في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر ان النادي الأهلي نجح منذ أيام في حسم لقب كأس مصر على حساب غريمة التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما في العاصمة السعودية الرياض.



مباريات الأهلي في شهر رمضان 2024



1_ الأهلي ضد البنك الأهلي - الدوري المصري - الثلاثاء 12 مارس 2024.

2_ الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا - أحد أيام 29-30-31 مارس الحالي.



3_ إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا - أحد أيام 4-5-6 أبريل.



4_ الأهلي ضد فيوتشر - الدوري المصري - 3 أبريل 2024.



وضم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لاعباً من النادي الأهلي وهم:مصطفي شوبير - محمد هاني -أكرم توفيق - رامي ربيعه -محمد عبد المنعم - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة -حسين الشحات.