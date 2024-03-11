جامعة القاهرة تستضيف وفد جامعة برلين الحرة

استضافت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفدا من جامعة برلين الحرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات البحثية والتعليمية.

يأتي ذلك في إطار فتح آفاق التعاون الدولي والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

واستقبل الوفد، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث نيابة عن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وبحضور فيرينا بليشنجر تالكوت نائب رئيس جامعة برلين الحرة للتعاون الدولي، وهدى محجوب مدير مكتب جامعة برلين الحرة بالقاهرة.

تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة برلين

وتناول لقاء نائب رئيس جامعة القاهرة مع وفد جامعة برلين مناقشة تعزيز أوجه التعاون في العديد من المجالات، ودراسة عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون في مجالات البحث العلمي والدرجات العلمية المزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل الأساتذة والطلاب لإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل مع الثقافات الأخرى.

وناقش لقاء نائب رئيس جامعة القاهرة مع وفد جامعة برلين تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة برلين والتي تم إبرامها عام 2013.

وبحث لقاء نائب رئيس جامعة القاهرة مع وفد جامعة برلين سبل التعاون في المشروعات البحثية في مجالات الأدب والسياسة والاقتصاد والصيدلة، إلى جانب استعراض تاريخ تبادل الطلاب والأساتذة بين جامعة القاهرة وجامعة برلين الحرة من خلال منح إيراسموس.