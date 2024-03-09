تعيين قيادات جديدة في جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين 18 من مدراء ونواب مدراء لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عدد من كليات الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة دخلت عصر الجيل الخامس واستراتيجية وزارة التعليم العالي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم، علاوة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

أسماء القيادات الجديدة في جامعة القاهرة

وشملت قرارات القيادات الجديدة في جامعة القاهرة ، أولًا في كلية الآداب، تجديد تعيين الدكتورة إيمان محمد عبد المنعم عامر قائمًا بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات التاريخية، و الدكتورة سحر محمد فتحي عبد العليم قائمًا بأعمال مدير مركز التراث الشعبي، والدكتورة خلود عبد الحفيظ محمد يعقوب قائمًا بأعمال مدير مركز الدراسات الأرمينية، وتعيين الدكتورة آمال حامد زيان نائبًا لمدير مركز البحوث والدراسات التاريخية، وتعيين الدكتورة عالية حشمت محمد قاسم نائبًا لمدير مركز الثقافة الايبروأمريكية، وتعيين الدكتورة سامية حسين فهمي نائبًا لمدير مركز بحوث ونظم وخدمات المعلومات.

وفي كلية الصيدلة جامعة القاهرة، تم تعيين الدكتورة مروة طارق محمود الركايبى قائمًا بأعمال مدير مركز التكنولوجيا الحيوية، وتعيين الدكتور محمد حبيب محمد حبيب نائبًا لمدير مركز التكنولوجيا الحيوية.

وفي كلية الهندسة جامعة القاهرة ، تم تجديد تعيين الدكتور رباح يوسف عامر قائمًا بأعمال مدير بحوث الطاقة، وتجديد تعيين الدكتورة هبه أحمد حسن قائمًا بأعمال مدير مركز تطوير البرمجيات المتقدمة واستشارات الهندسة الطبية.

وفي كلية الدراسات الافريقية العليا، تم تعيين الدكتور أحمد أمل محمد أمام قائمًا بأعمال مدير مركز دراسات حوض النيل، وتعيين الدكتور محمد جلال حسين محمد نائبًا لمدير مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية.

وفي كلية التخطيط الإقليمي والعمراني في جامعة القاهرة، تم تعيين الدكتورة صفاء أحمد غنيم مديرًا لمركز العمران الإفريقي، وتعيين الدكتورة هبه نبيل عبد الحميد قائمًا بأعمال مدير مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية.

وفي المعهد القومي لعلوم الليزر، تم تعيين الدكتور محمد سليمان عبد الستار خاطر قائمًا بأعمال مدير مركز تكنولوجيا الليزر، وتعيين الدكتور هيثم سمير عبد القادر أحمد محرم نائبًا لمدير مركز الليزر الطبي.

كما شملت القرارات، تعيين الدكتور أحمد رمضان محمد على قائمًا بأعمال مدير وحدة تشخيص وعلاج الكبد البلهارسي بكلية الطب، وتعيين الدكتورة سالي سعد عبد الفتاح قاسم قائمًا بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات البصرية والسمعية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.