موعد مواجهة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاستئناف مشواره في مسابقة الدوري الممتاز عندما يلتقي نظيره البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهره الدولي ، لحساب مواجهة مؤجلة من الجوله 15 لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية على صعيدي الأندية.

وعادت بعثة الفريق الأحمر من السعودية صباح السبت الماضي عقب التتويج بلقب كأس مصر على حساب نادي الزمالك.



سجل هدف التقدم في مواجهة نهائي الكأس امام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.