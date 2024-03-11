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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الأهلي بالدوري قبل ملاقاة البنك بالجولة ١٥

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي خلال اللقاء الذي يقام بينهما  التاسعة والنصف من مساء  غد الثلاثاء لحساب مؤجلات الجوله 15 من بطوله الدوري الممتاز.

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وقبل مواجهة الغد يأتي ترتيب الأهلي في المسابقة المحلية على النحو التالي..
 الأهلى يأتي في الترتيب العاشر برصيد 17 نقطة ، بعد خوضه 7 مباريات محققا الانتصار في 5 لقاءات والتعادل في مواجهتين مسجلاً 17 هدفاً ، وتلقت شباكه ٥ اهداف.

وعادت بعثة الفريق الأحمر صباح  السبت الماضي إلى القاهرة ، قادمة من السعودية بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب نادي الزمالك في لقاء أقيم على ملعب الاول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.
وخاض أساسيو الأهلي أمس الأحد مرانًا استشفائيًا بالتدريبات التي أقيمت على ملعب التتش.

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