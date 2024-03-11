مصرع مسن وإصابة حفيده في حادث سير بطما

شهد الطريق الوسطاني بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام تروسيكل بسيارة نقل من الخلف حال تخطي أحد المطبات نتج عنه مصرع قائد التروسيكل في بداية العقد السابع من العمر وإصابة حفيده في الثالثة عشرة من عمره طالب بالصف الأول الإعدادي باشتباه ما بعد الارتجاج يقيمان بدائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا ا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب بالطريق الوسطاني دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبین أنه أثناء سير تروسيكل قيادة "السيد . ا . ع . س" 63 سنة عامل ويقيم دائرة المركز وأثناء تخطيه لأحد المطبات بالطريق إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل من الخلف قيادة صبور . ع . ح . ش 55 سنة سائق ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج.





نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وإصابة حفيده أحمد . ح . ا . ا 13 سنة طالب وجرى نقل الجثة والمصاب لمستسفتي طما المركزي وسوهاج الجامعي .





وبسؤال قائد السيارة ونجل المتوفي أحمد . ا . ا . ع 22 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما سبق ونفى الأخير الشبهة الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .