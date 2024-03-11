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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في البريميرليج والقنوات الناقلة

تشيلسي ونيوكاسل
تشيلسي ونيوكاسل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، في المباراة التي يشهدها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

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ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، خاصة وأن الفريقان يمتلكان عناصر فنية قوية ومميزة، قادرة على صنع الفارق خلال المباراة.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل بـ البريميرليج

تنطلق مواجهة تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلي ونيوكاسل

تُنقل مباراة البلوز أمام الماكبيست عبر عبر قناة "beIN Sports HD 1"، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي منذ عدة سنوات ماضية.

الجدير بالذكر أن نيوكاسل يونايتد يحتل المركز العاشر برصيد 40، بينما يأتي تشيلسي في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.

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