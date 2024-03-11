كلوب يتحدث عن المنافسة على لقب البريميرليج ويعلق على مواجهة برايتون

علق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على قوة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ويتنافس ثلاثة أندية على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وهم "اَرسنال وليفربول ومانشستر سيتي"، وذلك بعد نهاية الجولة الـ 28 من عمر البريميرليج.

وتحدث كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي، حيث قال: "لا أظن أنني شاركت في أي سباق على اللقب مع ثلاثة فرق من قبل في الدوريات التي قمت بالتدريب بها".

وتابع: "ففي ألمانيا كانت عادة بايرن ميونخ، لكن في عام واحد أصبحنا أبطالًا وكان ليفركوزن، كما أن في إنجلترا، كان هناك فريق واحد فقط يتوج بالبطولة في العادة، وقد تدخّلنا بين الفريقين مرة واحدة، لا أعتقد أن هناك مرة ثالثة، لا أعرف".

وأردف كلوب تصريحاته: "لا أعلم ما إذا ستتغير الأمور أم لا، نحن نمتلك 10 مباريات لنلعبها حتى نهاية المسابقة، لذا من الواضح أنه لم يتم تحديد أي شيء".

وعن مواجهة برايتون، قال: "لدينا مباريات عديدة، فالمباراة التالية في البريميرليج هي برايتون على أرضنا، وهو ليس خصمنا المفضل تقليديًا".

وأضاف: "ليس معنى ذلك أن نقول "الحمد لله أنه برايتون"، فهم يلعبون كرة قدم جيدة حقًا وهذه مباراة صعبة بالنسبة لنا، كما أننا سنواجه توتنهام هنا، وعلينا أن نذهب إلى أستون فيلا وأشياء من هذا القبيل".

الجدير بالذكر أن مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة، في المباراة التي شهدها ملعب “أنفيلد”.