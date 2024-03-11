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الإثنين 11 مارس 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غدًا .. الجونة يستضيف الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 15 بالدوري

الجونة
الجونة

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة  نظيره الزمالك ، خلال اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب خالد بشاره بمحافظة البحر الأحمر .

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وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء .

وبدأ الزمالك أمس الأحد استعداداته لاستئناف مشواره بمسابقه الدوري الممتاز عقب خسارته الأخيرة للقب بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام غريمه التقليدي الأهلي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض الجمعة الماضي.

ويلتقي الزمالك والجونة في  لقاء مؤجل من الجوله 15 من بطوله الدوري الممتاز.

وعادت بعثة الفريق الأبيض من السعودية،  الساعات الاخيرة بعد انتهاء مشوار مسابقة كأس مصر.

على صعيد متصل ، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك والتي تعرض لها خلال مباراة الكلاسيكو في نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وأكد محمد أسامة ، أن إصابة زيزو عبارة عن التواء في الكاحل، وسيتم عمل أشعة على قدم اللاعب فور زوال الورم لتحديد مدة غيابه.

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