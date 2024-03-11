عاجل
وزير الخارجية يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية بمصر "الآيس لحس دماغه".. سائق يفتك بزوجته في المطرية والجيران: كانت مدمنة
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر والعين.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

العين والنصر
العين والنصر

يترقب عشاق كرة القدم الاَسيوية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع النصر السعودي بنظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

txt

شبانة : اعترض على التلميح بضم عبد الله السعيد

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز العين بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

موعد مباراة النصر والعين بدوري أبطال اَسيا

تنطلق مواجهة النصر السعودي أمام العين في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الأول بارك" معقل العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين

ومن المقرر إذاعة مباراة النصر السعودي أمام العين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتحديد قناة "beIN Sports HD 3".

مواد متعلقة

شبانة: جهاز الفراعنة سلم صلاح "تسليم أهالي"

وزير الرياضة : كل الدعم للبعثة والدورة الافريقية خير اعداد لأولمبياد باريس ٢٠٢٤
الجريدة الورقية