النصر والعين.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الاَسيوية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع النصر السعودي بنظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز العين بهدف نظيف، في المباراة التي شهدها ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

موعد مباراة النصر والعين بدوري أبطال اَسيا

تنطلق مواجهة النصر السعودي أمام العين في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الأول بارك" معقل العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين

ومن المقرر إذاعة مباراة النصر السعودي أمام العين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتحديد قناة "beIN Sports HD 3".