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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 31112 شهيدا و72760 مصابا

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31112 شهيدا و72760 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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الصحة الفلسطينية: 30320 شهيدا و71533 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 30 ألف شهيد

وأضافت "الصحة الفلسطينية": "الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدا و106 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية".

 

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

 

وفي سياق متصل قال الجيش الأمريكي، إن الولايات المتحدة والأردن نفذتا إنزالاً جوياً جديداً للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، شمل أكثر من 11500 وجبة للفلسطينيين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها بموقع اكس، إن أحدث عملية إنزال جوي على شمال غزة شملت كميات من الأرز والطحين والمكرونة والأغذية المعلبة.

 

وأظهرت بيانات لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة أسقطت نحو 135 ألف وجبة في عمليات إسقاط جوي هذا الشهر.

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