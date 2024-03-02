الصحة الفلسطينية: 30320 شهيدا و71533 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الضحايا إلي 30320 شهيدا و71533 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وزير خارجية فرنسا: منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة "مسؤولية إسرائيلية واضحة"

انتقد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، السلطات الإسرائيلية واعتبرها "مسؤولة" عن الوضع في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال سيجورنيه - في تصريحات صحفية اليوم السبت إن "مسؤولية منع وصول المساعدات هي مسؤولية إسرائيلية بشكل واضح"، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي "يخلق أوضاعا لا يمكن الدفاع عنها وغير مبررة يتحمل الإسرائيليون مسؤوليتها".

وأمس الجمعة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه غضب لإطلاق النار على أكثر من 100 فلسطيني كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة وطالب "بالحقيقة والعدالة" فيما يتعلق بدور الجنود الإسرائيليين في الحادث.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد طالب أمس أيضا بفتح تحقيق مستقل في مقتل أكثر من 110 أشخاص، إثر إطلاق نار إسرائيلي عليهم وحدوث حركة تدافع أثناء عملية توزيع مساعدات شمال قطاع غزة أول أمس الخميس.

سلطنة عُمان ترحِّب بانعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو

أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بانعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو يومي الخميس والجمعة الماضيين بمشاركة كافة القوى والفصائل الوطنية.

وعبّرت وزارة الخارجية العمانية -في بيان اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء العمانية - عن ترحيبها بالبيان الصادر عن الاجتماع، مؤكدة أهمية البناء على زخم النتائج الإيجابية له وصولًا إلى تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني تكفل تمثيلًا شاملًا لكافة المكونات والفصائل الفلسطينية وبما يفي بتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة التاريخية المصيرية والمفصلية.