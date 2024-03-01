الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 30 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30228 شهيدًا و71377 جريحاً منذ يوم 7 أكتوبر 2023، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

أكدت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 193 شهيدأ و920 جريحاً، على مدار الـ24 ساعة الماضية.

جنرال إسرائيلي سابق: نحن نفقد مكانتنا أمام المجتمع الدولي

قال جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الجمعة، إن بلاده تفقد مكانتها أمام المجتمع الدولي بسبب استمرار الحرب الدائرة على قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، أجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، حول "مجزرة" دوار النابلسي شمالي غزة، أن بلاده تفقد مكانتها حول العالم.

وشدد الجنرال بريك على أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، يسيء لصورة إسرائيل أمام العالم، خاصة مع نزول أغلب الأهالي الفلسطينيين إلى المدينة نفسها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس الخميس، بمقتل أكثر من 112 شخصا ونحو 800 مصاب إثر "المجزرة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، فجر أمس الخميس، في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، بحسب قولها.

وأوضحت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية ودباباتها المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، قد فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمالي قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات".

بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن "القتلى والمصابين الفلسطينيين في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد غربي مدينة غزة، لا يتجاوزون 10 أشخاص، وأن معظم الضحايا سقطوا جراء التدافع والدهس".