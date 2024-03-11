ندوة عن اهمية التبرع بالدم في المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب طمبدى ندوة عن اهميه التبرع بالدم ، بمشاركة لفيف من اعضاء المركز ، وبحضور مدير المركز ومشرفى النشاط بالمركز والمحاضر من الإدارة الصحية بمغاغة.

واوضح المحاضر خلال الندوة ، أن التبرع بالدم هو إجراء طبي تطوعي يتم بنقل الدم ، أو أحد مركباته ، من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج للدم ، وهذا الإجراء يحتاج إليه الملايين من الناس كل عام ؛ فيستخدم أثناء الجراحة أو الحوادث أو بعض الأمراض ، والتي تتطلب نقل بعض مكونات الدم.

ومضيفا ، أن أهمية التبرع بالدم ، تسهم في إنقاذ الأرواح ؛ ومن فوائد نقل الدم ، زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة ، وزيادة نشاط الدورة الدموية ، والتبرع بالدم يساعد علي تقليل نسبة الحديد في الدم ، لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين ، واثبتت الدراسات أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة ، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.

وجاء ذلك ، من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل ، وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها.

ويأتى ذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات د. مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، دكتور أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه حمدى مدير إدارة الشباب موالرياضة بمغاغة.