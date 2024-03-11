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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن اهمية التبرع بالدم في المنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب طمبدى ندوة عن اهميه التبرع بالدم ، بمشاركة  لفيف من اعضاء المركز ، وبحضور مدير المركز ومشرفى النشاط بالمركز والمحاضر من الإدارة الصحية بمغاغة.

 

واوضح المحاضر خلال الندوة ، أن التبرع بالدم هو إجراء طبي تطوعي يتم بنقل الدم ، أو أحد مركباته ، من شخص سليم معافى إلى شخص مريض يحتاج للدم ، وهذا الإجراء يحتاج إليه الملايين من الناس كل عام ؛ فيستخدم أثناء الجراحة أو الحوادث أو بعض الأمراض ، والتي تتطلب نقل بعض مكونات الدم.

 

 ومضيفا ، أن أهمية التبرع بالدم ،  تسهم في إنقاذ الأرواح ؛ ومن فوائد نقل الدم ، زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة ، وزيادة نشاط الدورة الدموية ، والتبرع بالدم يساعد علي تقليل نسبة الحديد في الدم ، لأنه يعتبر أحد أسباب الإصابة بأمراض  القلب وانسداد الشرايين ، واثبتت الدراسات أن الذين يتبرعون بدمهم مرة واحدة على الأقل كل سنة ، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض  الدورة الدموية وسرطان الدم.

 

وجاء ذلك ، من منطلق حرص  إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ،  وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل ، وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها.

 

ويأتى ذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات د. مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، دكتور أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ  سامى وجيه حمدى مدير إدارة الشباب موالرياضة بمغاغة.

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