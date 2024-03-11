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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في غزة إلى 25 شهيدا

ارتفاع حصيلة شهداء
ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع المحاصر إلى 25 شهيدا، مع استمرار سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة.

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ويتعرض القطاع لحصار مطبق، فيما حذرت وكالات أممية من خطر المجاعة الذي يهدد سكانه بالكامل خاصة في شمال غزة، والذي مازال يضم نحو 700 ألف فلسطيني رفضوا النزوح للجنوب.

 

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 31 ألفا و45 شهيدا و72 ألفا و654 إصابة، بعد مرور 156 يوما من العدوان الصهيوني، موضحة أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

 

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 إصابة ، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

 

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