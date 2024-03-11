جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم لمواجهات قوية ومثيرة في عدد من الدوريات حول العالم، وذلك اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من مارس الجاري لعام 2024.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره فيوتشر إف سي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتي تقرر إذاعتها على قناة "on time sport 1".

الدوري الإنجليزي

يواجه تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

يلتقي ألميريا بـ إشبيلية، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

يلعب لاتسيو أمام أودينيزي، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

دوري أبطال اَسيا

يستضيف النصر السعودي نظيره العين، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة " SSC".

الدوري القطري

يواجه معيذر نظيره الغرافة، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "الكاس".

بينما يلتقي الشمال بنظيره المرخية، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "الكاس".