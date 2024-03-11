أسعار الخضروات والفاكهة أول أيام شهر رمضان بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 11 مارس، إستقرارا في الأسعار مع توافر كافة أنواع الخضر بالأسواق، مع بداية شهر رمضان المبارك.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت استقرارا في الأسعار، مساء أمس الأحد بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الإثنين العمومي بمدينة طامية ومنية الحيط، وسوق الإثنين الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار.

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 12 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و12 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و12 جنيها للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و6 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و7 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، والفول البلدي ب10 جنيهات وتراوح سعر الكرنب من 10 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 55 جنيها.

إستقرار أسعار الفاكهة وكيلو الموز ب10 جنيهات في الفيوم

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان و20 جنيها للفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.