زعيم الحزب الاشتراكي بالبرتغال يعترف بهزيمته في الانتخابات البرلمانية

شهدت الانتخابات البرلمانية في البرتغال منافسة شديدة، و أقر خلالها زعيم الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط في البرتغال "بيدرو نونو سانتوس" بهزيمته.

ووفق لوكالة أنباء البحرين "بنا"، فقد أكد سانتوس بهزيمته في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد، وهنأ التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط بالفوز الذي جاء بهامش ضئيل جدًا.

يشار إلى أن الحزب الاشتراكي يتولى السلطة في البلاد منذ أواخر عام 2015 لكن معظم استطلاعات الرأي كانت تشير إلى تأخره خلف التحالف الديمقراطي منذ استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا.

فيما فازت المعارضة من يمين الوسط في الانتخابات التشريعية، بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين.

ووفق تقديرات النتائج التي بثها تلفزيون "آر تي بي"، فاز التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بزعامة لويس مونتينيغرو (51 عاما) بما يتراوح بين 29 و33% من الأصوات، لكنه لن يتمكن من تشكيل غالبية بمفرده.

ويحل الحزب الاشتراكي الذي حصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية السابقة في يناير 2022 مع نتيجة 41.4%، ثانيا مع 25 إلى 29% من الأصوات، وجاءت نسبة المشاركة المقدرة بين 32 و38% بحسب التقديرات، فهي الأدنى منذ العام 2005.