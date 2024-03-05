تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الرسمي
تنشر بوابة الوفد الإلكترونية تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
واعتمد وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد عقد اجتماع مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة الجدول.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين 10 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع، وتستمر حتى يوم 20 يوليو.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.
وأكد وزير التربية والتعليم أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد
- يوم الإثنين 10 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في التربية الدينية والتربية الوطنية.
- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الاقتصاد والاحصاء.
- يحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.
- يوم السبت 22 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم 29 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.
- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم السبت 6 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الكيمياء والجغرافيا.
- يوم الأربعاء 10 يوليو2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.
- يوم السبت 13 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.
- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
- يوم السبت 20 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الديناميكا لشعبة علمى رياضة.