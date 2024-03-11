مشروع التجلي الأعظم أحد البقاع المقدسة في العالم

في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أمس الأحد تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء.



وقال مدبولي، خلال جولته التفقدية، إن تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" سيكون هدية مصر للعالم كله، ولكافة الأديان، حيث سيغدو مقصدًا رائعًا لكل الزائرين، سواء لقاصدي السياحة الدينية أو الترفيهية أو البيئية.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن مشروع التجلي الأعظم:

يقع مشروع " التجلي الأعظم فوق أرض السلام" يقع في محيط جبلي موسى وسانت كاترين بسيناء.

مشروع التجلي الأعظم هو أحد البقاع المقدسة في العالم

ويعد هذا المشروع ضمن مشروعات وزارة الإسكان.

كما يعتبر التجلي الأعظم أهم مزار ديني في مصر والذي يمثل قيمة روحانية للإنسانية بأكملها.

ويُعَد جبل التجلي الأعظم هو أحد المناطق الروحانية ذات الطبيعة الخلابة والتجليات الروحانية التي تثير في النفس الاطمئنان، خاصة وأنها هي النقطة الوحيدة في العالم التي تجلى الله عز وجل بعظمته إلى موسى عليه السلام، وذلك حتى يلقنه اللوح المحفوظ.



يتم تنفيذ 14 مشروعًا لتطوير موقع "التجلى الأعظم" وهى (تطوير النزل البيئي القائم – إنشاء النزل البيئي الجديد – إنشاء ساحة السلام- إنشاء الفندق الجبلي – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول)

يمثل مشروع "التجلي الأعظم" مقصدًا للسياحة الروحانية والاستشفائية لجميع سكان العالم، حيث يستهدف تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية باعتبارها ملتقى للديانات السماوية الثلاثة.