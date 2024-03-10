محافظ شمال سيناء يتفقد مركز الإمداد الغذائي بالشيخ زويد

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مركز الإمداد الغذائي «المطبخ الإنساني» بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء لتوفير وجبات الإفطار والسحور للأسر النازحة في قطاع غزة في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وصالح ابوهولي رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وفايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ.



وأكد المحافظ علي قيام المركز التابع للهلال الأحمر المصري بتجهيز 15 ألف وجبة إفطار وسحور لأبناء قطاع غزة، معلنًا عن تفقد مختلف أقسام المركز والمعدات الخاصة بتجهيز الوجبات.



وجه المحافظ الشكر الي المتطوعين بالهلال الأحمر المصري علي الجهود المبذولة في المركز من خلال انتاج الوجبات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين، ومختلف الجهود المبذولة لصالح قطاع غزة.



وأضاف مصطفي رفعت، مسؤول الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، أن المركز يقوم بإعداد وجبات الإفطار والسحور، وتجهيز الخبز من خلال خط انتاج الخبر الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري.

وأشار إلي أن المرحلة الاولي سيتم خلالها انتاج 7 الاف وجبه تزداد حتي تصل الي 30 الف وجبة يوميًا، لافتا الي قيام المركز بتجهيز الوجبات وإنتاج الخبز واعداد السلات الغذائية، لافتا الي انتاج 25 الف رغيف خبز يومًا تزداد الي 50 الف رغيف خبز يوميًا.

وأكد أن مركز الإمداد الغذائي يدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة، ويأتي مع استراتيجية الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية احتياجات التغذية للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الحالية.