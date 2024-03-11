سيدات الصيد تهزمن التوفيقية فى بطولة الدورى العام لكرة السلة

حقق فريق سيدات كرة السلة بنادى الصيد الفوز على نظيره فريق التوفيقية بنتيجة 63/68 فى المباراة التى جمعت الفريقين ببطولة الدورى العام الممتاز.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات ريم اشرف، ريهام سامح، زينه حسام، سارة عمرو، سلمي فايز، فريده تامر، فريده حسن، ليلي القوصي، مريم شريف، مريم جابر، زينة اكرم، نادين عمر،نور احمد، سمر مصطفى ،نيرة نافع، ليلي يسرالدين، جنا احمد.

الجهاز الفني والاداري

كابتن محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، كابتن احمد ابراهيم المدير الفني ،مدرب عام كابتن مصطفي البوشي، اخصائي كابتن مازن تامر، فريد سمير مخطط احمال، دكتورة ياسمين مجدي طبيبة، كابتن علي الخطيب المدير الاداري، محمد عطا عامل ، لجنة كرة السلة كابتن احمد عصام.